Autorizzazioni norma anti veti per tutte le opere pubbliche

Le autorizzazioni per le opere pubbliche devono ricevere un parere entro 30 giorni, o 45 in caso di tutela ambientale, paesaggistica, culturale, salute o sicurezza. Le norme anti veti garantiscono un iter più snello e trasparente, assicurando il rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalla legge. Questo sistema mira a facilitare l’avvio e la realizzazione di interventi pubblici, mantenendo al contempo la tutela di beni e valori fondamentali.

Pareri entro 30 giorni, o 45 quando sono in gioco tutela ambientale, paesaggistica, beni culturali, salute o incolumità pubblica. Digitalizzazione completa delle procedure. E soprattutto obbligo generalizzato di non limitarsi a negare l’autorizzazione, ma di aggiungere all’eventuale «dissenso» le istruzioni su come correggere la rotta per ottenere il via libera, indicando quando possibile anche una stima dei costi necessari a rispettare le prescrizioni, che devono comunque rispettare i princìpi di «proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria». Tra le novità più importanti del capitolo semplificazioni costruito al ministero per la Pa di Paolo Zangrillo e inserite nella bozza di decreto legge sul Pnrr, atteso in consiglio dei ministri entro fine gennaio per disciplinare l’ultimo giro di corsa nell’attuazione del Piano, c’è la trasformazione strutturale della conferenza dei servizi «accelerata», sperimentata in questi anni per accelerare gli investimenti e rispettare i tempi delle procedure fissati dagli obiettivi comunitari. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Autorizzazioni, norma anti veti per tutte le opere pubbliche Leggi anche: Bilancio e opere pubbliche, le differenti visioni Leggi anche: Sola (M5s): "Ex bocciodromo di Zanni chiuso perché mancano le autorizzazioni. Tagliano i nastri, ma senza le opere" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. CHIUSI TRE AUTOLAVAGGI Emersa la mancata osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale in materia di autorizzazioni. #lattacco #polizialocalefoggia #autolavaggio #chiusura #ambiente - facebook.com facebook Ok di Bce e Bankitalia all’opas di Banca Cf+ su Banca Sistema Ottenute tutte le autorizzazioni preventive richieste dalla normativa aifi.it/it/private-cap… #OPA #Banche #Regolamentazione #MnA #SistemaBancario x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.