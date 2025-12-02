Certificati falsi per le pensioni di invalidità rinviate a giudizio 64 persone dal Tribunale di Latina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il giudice per l’udienza preliminare di Latina, Mara Mattioli, ha disposto il rinvio a giudizio per gli imputati, ben 64, coinvolti nella seconda parte dell’inchiesta nota come Certificato pazzo. Per alcuni dei soggetti toccati dalle misure cautelari in fase di indagine, il procedimento si era già concluso, anche in Appello. Tra le accuse principali figura la corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Non tutti gli indagati affronteranno il processo: una donna ha optato per il rito abbreviato ed è stata condannata a due anni e otto mesi, mentre per un’altra imputata è stato disposto il non luogo a procedere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Certificati falsi per le pensioni di invalidità, rinviate a giudizio 64 persone dal Tribunale di Latina

