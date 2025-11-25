Volontario animalista morto in un incidente sull'A1 sei persone rinviate a giudizio
Fissata per aprile 2026 l'udienza preliminare sulla morte di Antonio De Simone. Sei le persone rinviate a giudizio, un automobilista per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
