Volontario animalista morto in un incidente sull'A1 sei persone rinviate a giudizio

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fissata per aprile 2026 l'udienza preliminare sulla morte di Antonio De Simone. Sei le persone rinviate a giudizio, un automobilista per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

