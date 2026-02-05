Catanzaro | sequestro annullato a Paoletti procedura interrotta dopo la denuncia del sindaco

Il sequestro disposto a Paoletti a Catanzaro è stato annullato. Il Tribunale della Libertà ha deciso di restituire subito documenti e dispositivi, dopo che il procedimento era stato avviato in relazione a un’indagine su un’associazione per delinquere legata a sfruttamenti nel settore dei supermercati locali. La procedura si è interrotta dopo la denuncia del sindaco, che aveva richiesto la fine delle azioni.

**Catanzaro, annullato sequestro a Paoletti: il Tribunale della Libertà ha disposto la restituzione immediata di documenti e dispositivi** A Catanzaro, il Tribunale della Libertà ha annullato un sequestro disposto il 20 gennaio scorso, in un procedimento relativo a un'indagine su un'associazione per delinquere legata a operazioni di sfruttamento del lavoro nei supermercati del Catanzarese. La decisione è stata presa in seguito a una denuncia presentata dal sindaco della città, con l'obiettivo di fermare una procedura che sembrava andare oltre i limiti consentiti. Le autorità hanno deciso di restituire immediatamente al privato Paolo Paoletti i documenti, i telefoni cellulari e altri dispositivi che avevano fatto parte del sequestro, che era stato effettuato in ambito di un processo con un andamento particolarmente critico per il soggetto coinvolti.

