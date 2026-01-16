FdI denuncia il degrado a Montefiascone | Via Paoletti piena di buche e con un ponte pericolante

Il circolo Fetelli d'Italia di Montefiascone denuncia il grave stato di degrado di via Paoletti, caratterizzata da asfalto sbriciolato, buche profonde e un ponte pericolante. La situazione, ormai diventata un problema di lunga data, mette in evidenza le condizioni di incuria e mancanza di interventi tempestivi, compromettendo la sicurezza e la qualità della viabilità locale.

“Le buche di via Paoletti non sono più un problema: sono diventate un caso di archeologia urbana”. A evidenziare la situazione della strada con “asfalto sbriciolato, voragini degne di paesaggi lunari, avvallamenti continui e un ponte pericolante” è il circolo Fetelli d'Italia di Montefiascone. “Altro che Via Francigena: qui il ‘tour’ è a ostacoli, tra transenne e cartelli”, denuncia il partito all'opposizione. “I cittadini locali sono costretti a uno slalom quotidiano tra buche grandi come piscine - continuano i meloniani -, procedendo a passo d’uomo per evitare danni alle auto e rischi ben più gravi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

FOTOGALLERY | La situazione di via Paoletti.

