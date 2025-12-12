Annullato il sequestro del denaro trovato nella tenuta di Cuffaro

Il Tribunale del riesame di Catania ha annullato il sequestro delle somme di denaro ritrovate nella tenuta di Totò Cuffaro, ex governatore siciliano. La procura di Caltagirone aveva originariamente convalidato il sequestro, ma la decisione è stata successivamente revocata. L'episodio riguarda le somme di contante rinvenute nell'azienda agricola di Cuffaro a San Michele di Ganzaria.

Il Tribunale del riesame di Catania ha annullato il provvedimento con il quale procura di Caltagirone aveva convalidato il sequestro delle somme di denaro contante all'ex governatore siciliano Totò Cuffaro rinvenute nella sua tenuta agricola di San Michele di Ganzaria.I giudici del riesame -.

