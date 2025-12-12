Annullato il sequestro del denaro trovato nella tenuta di Cuffaro

Il Tribunale del riesame di Catania ha annullato il sequestro delle somme di denaro ritrovate nella tenuta di Totò Cuffaro, ex governatore siciliano. La procura di Caltagirone aveva originariamente convalidato il sequestro, ma la decisione è stata successivamente revocata. L'episodio riguarda le somme di contante rinvenute nell'azienda agricola di Cuffaro a San Michele di Ganzaria.

Il Tribunale del riesame di Catania ha annullato il provvedimento con il quale procura di Caltagirone aveva convalidato il sequestro delle somme di denaro contante all'ex governatore siciliano Totò Cuffaro rinvenute nella sua tenuta agricola di San Michele di Ganzaria.I giudici del riesame -. Cataniatoday.it

Inchiesta Cuffaro, annullato anche il sequestro del denaro trovato nella tenuta agricola - Si tratta del secondo sequestro di denaro contante nei confronti di Cuffaro ma avvenuti in due aree territoriali diverse (il primo a Palermo). msn.com

annullato sequestro denaro trovatoTribunale annulla il sequestro denaro trovato in casa Cuffaro: “Somma legittimamente detenuta” - Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato il provvedimento con il quale la Procura aveva disposto il sequestro probatorio del denaro trovato nell'abitazione dell'ex presidente della Regione Sal ... ilsicilia.it

