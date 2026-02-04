Grande festa al Cibalino di Catania per il tradizionale Trofeo Sant' Agata di calcio

Questa mattina al Cibalino di Catania si è svolta la tradizionale festa per il Trofeo Sant'Agata di calcio. Centinaia di tifosi e giocatori hanno riempito il campo, trasformando l'evento in un momento di festa e passione. La giornata si è svolta all'insegna del rispetto, con tanti incontri tra squadre locale e ospiti provenienti da altre zone. Un appuntamento che ogni anno unisce la comunità e celebra lo spirito sportivo.

Il campo del Cibalino dI Catania è stato il cuore pulsante di una giornata in cui lo sport ha saputo parlare il linguaggio del confronto, del rispetto e dell'appartenenza. Il 26° Trofeo Sant'Agata di calcio ha regalato emozioni autentiche, partite combattute fino all'ultimo pallone e verdetti.

