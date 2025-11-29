Carlo Cavicchi a Rombi di Romagna tra miti crisi Ferrari e la F1 moderna | Oggi manca il rapporto umano

Dal mondo dei rally a quello della Formula Uno. Da Ayrton Senna a Max Verstappen. Carlo Cavicchi, già direttore di Autosprint dal 1984 al 1999 e del mensile Quattroruote dal 2010 al 2014, ha aperto il suo scrigno dei ricordi inaugurando, con una serata speciale, la quinta edizione di Rombi di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Quest'anno Rombi porta in piazza tre ospiti che hanno storie diverse, ma la stessa passione. CARLO CAVICCHI Venerdì 28 ore 21 — Sala Mostre, Piazza Fratti Una serata per parlare di motori con chi li ha vissuti prima ancora di raccontarli.

