Castellina in Chianti la capitale del buon vino e non solo
Il Chianti non è solo un vino famoso, forse il vino rosso più conosciuto al mondo, ma è anche uno scrigno capace di custodire una lontana cultura contadina, dove il paesaggio dei suoi piccoli quanto meravigliosi borghi danza in perfetta sintonia con l’arte e la storia. Il Chianti, o Chiantishire come amano definirlo i sognatori inglesi che l’hanno scoperto, è molto di più di una bella cartolina; è uno stile di vita. Scelto come gentile ritiro per intellettuali e artisti, dove l’acquisto di una casa fa girare la testa, è ancora un territorio incontaminato. Lontano dalla frenesia delle città e dalle grandi vie di comunicazione, il Chianti va cercato con determinazione; qui trovi la Toscana più pura, quella ancora legata ai valori e alle tradizioni tramandate, di vecchie case segnate dal tempo, come le persone che vi abitano e che da qui non si sono mai allontanate. 🔗 Leggi su Panorama.it
Inseguimento tra Siena e Castellina in Chianti: truffano un anziano e investono due poliziotti durante la fuga
Calcio Seconda categoria. Castellina in Chianti contro lo Staggia. E’ il match clou
Castellina in Chianti, la capitale del buon vino (e non solo) - Il Chianti è più di un vino: è un territorio autentico fatto di borghi, tradizioni, natura incontaminata e ospitalità slow. Riporta panorama.it
