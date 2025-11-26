Finte carabiniere truffano anziana | arrestate due donne
Macerata, 26 novembre 2025 - Sono state arrestate a Pescara due donne campane di 26 e 24 anni, che poco prima avevano messo a segno una truffa ai danni di una 79enne a Macerata. E tutti i preziosi sono stati restituiti alla vittima. Una storia a lieto fine, grazie all’operazione congiunta della Polizia di Pescara con la Compagnia dei carabinieri di Macerata. I fatti. La malcapitata è stata contattata telefonicamente da una finta carabiniera che, paventando pesanti conseguenze penali per la donna, l’ha convinta raccogliere tutto l’oro presente in casa e a consegnarlo “per un controllo” alla collega che di lì a poco si sarebbe presentata alla sua porta, con la promessa che gli oggetti d’oro (ovvero bracciali, anelli, orecchini, orologi e collane) sarebbero stati restituiti al marito poco dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
++ FINTO SMS, FINTO OPERATORE E FINTO CARABINIERE: UNA TRUFFA SEMPRE PIU' STRUTTURATA ++ https://www.friulioggi.it/cronaca/truffa-sms-finto-carabiniere-bonifico-25-novembre-2025 #friuli #friulioggi - facebook.com Vai su Facebook
Siena, ragazza minorenne tenta truffa del finto carabiniere Vai su X
Finte carabiniere truffano anziana: arrestate due donne - Si sono fatte consegnare oro e gioielli dopo una telefonata. Secondo ilrestodelcarlino.it
Macerata, rubano i gioielli all'anziana col trucco del finto carabinieri: prese le due giovani truffatrici in fuga - Rubano tutti i gioielli ad un'anziana con la truffa del finto carabiniere, ma l'perazione congiunta di Polizia e Carabinieri permette l’arresto di due giovani donne ... Si legge su msn.com
Concorezzo, finti carabinieri truffano anziani - Il Comune, attraverso il sindaco Mauro Capitanio, ha dovuto nuovamente sensibilizzare l ... Si legge su concorezzo.org