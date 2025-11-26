Finte carabiniere truffano anziana | arrestate due donne

Macerata, 26 novembre 2025 - Sono state arrestate a Pescara due donne campane di 26 e 24 anni, che poco prima avevano messo a segno una truffa ai danni di una 79enne a Macerata. E tutti i preziosi sono stati restituiti alla vittima. Una storia a lieto fine, grazie all’operazione congiunta della Polizia di Pescara con la Compagnia dei carabinieri di Macerata. I fatti. La malcapitata è stata contattata telefonicamente da una finta carabiniera che, paventando pesanti conseguenze penali per la donna, l’ha convinta raccogliere tutto l’oro presente in casa e a consegnarlo “per un controllo” alla collega che di lì a poco si sarebbe presentata alla sua porta, con la promessa che gli oggetti d’oro (ovvero bracciali, anelli, orecchini, orologi e collane) sarebbero stati restituiti al marito poco dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

