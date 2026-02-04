Napoli a Castel Volturno test con il Giugliano | in gol Alisson Santos e Giovane

A Castel Volturno, il Napoli ha svolto un allenamento congiunto con il Giugliano. Gli azzurri di Conte hanno provato diverse manovre in vista del prossimo impegno di campionato. Durante la seduta, sono andati a segno Alisson Santos e Giovane. La partita ha permesso a entrambe le squadre di testare le proprie strategie prima di tornare in campo ufficiale.

