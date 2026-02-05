Castan rivela | Discussi i modi bruschi di Spalletti ma resta uno dei migliori Nel 2016 ero davvero arrabbiato perché…

Castan rivela di aver discusso con Spalletti per i modi bruschi dell’allenatore, ma non ha mai messo in dubbio il suo valore. Ricorda ancora il periodo difficile del 2016, quando era molto arrabbiato e la sua vita era complicata. Oggi, l’ex difensore della Roma parla senza remore di quei momenti, raccontando le tensioni e i suoi sentimenti di allora.

