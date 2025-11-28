Bologna Bernardeschi scherza | Ma perché me n’ero andato in Canada? Non si sa E rivela una frase motivazionale di Italiano

2025-11-28 00:07:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Le parole dell’attaccante rossoblù tornato al goal in Europa. Protagonista della vittoria per 4-1 sul Salisburgo in Europa League, Federico Bernardeschi ha parlato del match a Sky. IL COMMENTO – “La cosa più importante è risalire in classifica, ci regala morale poi la prima vittoria in casa ci permette di pensare step by step. Abbiamo avuto tante occasioni, non dobbiamo concedere troppo: il pressing deve essere migliore a partire da noi attaccanti, però abbiamo fatto due goal. Sono contento, mi sento meglio fisicamente, poi il contributo deve essere questo: la strada è giusta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

