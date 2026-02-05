In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la Wada lancia l’allarme sui controlli antidoping. Dopo il caso Sinner, trovato positivo al Clostebol lo scorso marzo e sospeso per tre mesi nel 2025, ora si guarda con attenzione anche agli atleti che parteciperanno alle gare in Italia. L’ente internazionale invita tutti a rispettare le regole e a stare attenti a non incappare in problemi simili durante le competizioni.

(Adnkronos) – Un possibile caso Sinner a Milano Cortina 2026? Anche alle Olimpiadi invernali di scena in Italia è scattato l'allarme Clostebol, sostanza a cui è stato trovato positivo il tennista azzurro nel marzo 2024 e che ha poi portato alla successiva sospensione di Sinner per tre mesi nel 2025.

© Ildifforme.it - Caso Sinner a Milano Cortina? La Wada: “Atleti stiano attenti su Clostebol”

Giovanni Malagò sottolinea l'importanza del rispetto per la storia degli atleti nel contesto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si avvicinano, con l’evento programmato dal 6 al 22 febbraio.

