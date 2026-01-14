Milano Cortina 2026 | caso tedofori il diktat di Salvini e Abodi | Coinvolgere gli atleti

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si avvicinano, con l’evento programmato dal 6 al 22 febbraio. Recentemente, si è discusso del caso dei tedofori e delle indicazioni di Salvini e Abodi, che hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere gli atleti nel percorso della fiaccola olimpica. Questa scelta mira a rafforzare il legame tra i protagonisti dello sport e l’intera manifestazione, valorizzando il ruolo degli atleti come rappresentanti dei valori olimpici.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono alle porte, dal 6 al 22 febbraio il fuoco olimpico tornerà a bruciare nel nostro Paese. Ma proprio sulla questione della fiamma, anzi dei tedofori, è scoppiata la polemica. Il coinvolgimento di protagonisti esterni al mondo dello sport, e degli sport invernali in particolare – sui social ha fatto scalpore la 'frazione' de " L'uomo gatto" di Sarabanda, il cui vero nome è Gabriele Sbattella, o quella dell'attore Jackie Chan a Pompei – ha destato più di qualche perplessità tra gli appassionati ed è sbarcata anche nelle istituzioni. Jackie Chan tedoforo a Pompei (Photo by Alessandro GarofaloLaPresse) Abodi-Salvini: "Atleti rappresentativi siano coinvolti".

