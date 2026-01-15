Milano Cortina 2026 Malagò | Caso tedofori? La storia degli atleti è sacra l’ho sempre rispettata e valorizzata

Giovanni Malagò sottolinea l'importanza del rispetto per la storia degli atleti nel contesto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. In una dichiarazione, evidenzia come il percorso della fiaccola sia stato un momento significativo, mantenendo un impegno costante nel valorizzare e rispettare le figure che rappresentano i valori olimpici. La sua posizione evidenzia l'importanza di preservare il rispetto e la dignità degli atleti durante l'evento.

(Adnkronos) – “Il successo del viaggio della fiamma è pazzesco e la storia degli atleti è sacra. Tutto mi si può dire, eccetto che io non l’abbia rispettata e valorizzata”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, a margine dell’evento di presentazione delle cerimonie delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

