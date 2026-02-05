Mediaset e Mfe hanno avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona. La battaglia legale nasce dopo che Corona aveva annunciato di voler denunciare Mediaset per tentata estorsione. La situazione si fa sempre più tesa e il procedimento giudiziario si apre ufficialmente in queste ore.

Una causa civile da 160 milioni di euro: è quella intentata da Mediaset e Mfe nei confronti di Fabrizio Corona, che proprio oggi aveva annunciato di voler denunciare Mediaset per tentata estorsione. “Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte. Per queste ragioni, i singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e Mfe – Mediaforeurope, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Signorini, da Mediaset e Mfe causa civile da 160 milioni contro Corona

Approfondimenti su Caso Signorini

Ultime notizie su Caso Signorini

