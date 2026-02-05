Il processo a Lovati per diffamazione tiene banco, mentre il caso Garlasco torna sulla bocca di tutti. La vicenda riguarda le parole dell’avvocato davanti alle telecamere, che ora sono al centro di un procedimento giudiziario. Lovati si difende dalle accuse, ma il suo intervento pubblico ha già fatto discutere.

Il delitto di Garlasco torna a far parlare di sé, ma questa volta per una vicenda parallela che coinvolge proprio chi dovrebbe difendere, non accusare. Massimo Lovati, avvocato che fino a poco tempo fa assisteva Andrea Sempio, finirà sul banco degli imputati a Milano per rispondere di diffamazione. La decisione è arrivata dal pubblico ministero Fabio De Pasquale, che ha firmato la citazione diretta a giudizio. La prima udienza è fissata per il 26 maggio davanti al giudice del tribunale milanese. A finire nel mirino della giustizia sono state alcune frasi pronunciate dall’avvocato davanti alle telecamere di diverse emittenti televisive. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Caso Garlasco, Lovati a processo per diffamazione: cosa disse davanti alle telecamere

Approfondimenti su Garlasco Lovati

A Milano, Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, si presenta in tribunale per affrontare il processo.

L’ex avvocato di Stasi, Massimo Lovati, sarà giudicato per aver diffamato gli avvocati Enrico e Fabio Giarda, che difendevano il padre di Stasi, Angelo Giarda.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Garlasco Lovati

Argomenti discussi: Garlasco, Lovati contro la richiesta degli avvocati di Sempio sull'incidente probatorio sul pc di Chiara Poggi; Garlasco in Tv, Lovati contro la difesa di Andrea Sempio: le (dure) critiche sullo scontrino, perché; Delitto di Garlasco, Massimo Lovati: Tutti gli elementi che stanno emergendo ora sono solo segni di depistaggio; Garlasco, Lovati critica aspramente Sempio sulla strategia difensiva.

Caso Garlasco, Lovati va a processo a Milano per diffamazione contro lo studio GiardaMassimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire come imputato a Milano nel processo che lo vede accusato di diffamazione. Lo ... msn.com

Garlasco, Massimo Lovati a processo: l’ex avvocato di Sempio accusato di diffamazione verso i legali di StasiL’ex legale di Andrea Sempio, indagato nel delitto di Garlasco, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio Giarda ... fanpage.it

L'ex avvocato di Andrea Sempio torna a ribadire la propria idea sul caso di Garlasco davanti alle telecamere di “Mattino Cinque” facebook

In diretta a #Mattino5 torniamo a parlare del caso Garlasco e dell’omicidio di Silvana Damato x.com