Nei nuovi file sul caso Epstein foto di nudi non censurate | Danneggiano le vittime fatto inquietante
Nei nuovi file pubblicati sul caso Epstein sono spuntate decine di foto di giovani donne e adolescenti nude, molte senza alcuna censura. La decisione ha scatenato polemiche e indignazione, perché si continua a mostrare immagini che danneggiano le vittime. Nonostante l’obbligo di proteggere l’identità delle persone coinvolte, queste foto sono state rese pubbliche, alimentando un clima di inquietudine. La questione mette in discussione le modalità di gestione dei file e la tutela delle persone coinvolte nel procedimento.
Bufera sui nuovi file del dossier sul caso Epstein. Decine di foto di giovani donne e adolescenti nude sono state rese pubbliche senza censura, nonostante l'obbligo di non esporre le vittime del finanziere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto suicida in carcere nel 2019.🔗 Leggi su Fanpage.it
