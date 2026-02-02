Nei nuovi file sul caso Epstein foto di nudi non censurate | Danneggiano le vittime fatto inquietante

Nei nuovi file pubblicati sul caso Epstein sono spuntate decine di foto di giovani donne e adolescenti nude, molte senza alcuna censura. La decisione ha scatenato polemiche e indignazione, perché si continua a mostrare immagini che danneggiano le vittime. Nonostante l’obbligo di proteggere l’identità delle persone coinvolte, queste foto sono state rese pubbliche, alimentando un clima di inquietudine. La questione mette in discussione le modalità di gestione dei file e la tutela delle persone coinvolte nel procedimento.

