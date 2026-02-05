Caso Conselice modulo modificato E incontro col giornalista da rifissare

La scuola di Conselice ha modificato il modulo per l’ingresso degli studenti, dopo le polemiche di questi giorni. Il Comune e le autorità scolastiche stanno cercando di capire come risolvere la situazione. Nel frattempo, è stato rinviato anche l’appuntamento con il giornalista, che doveva incontrare gli studenti. La vicenda ha acceso il dibattito su quanto sia giusto controllare i rapporti tra scuola e stampa.

Ulteriori sviluppi nella vicenda che, nei giorni scorsi, aveva acceso il dibattito a Conselice sul rapporto tra scuola, informazione e libertà di incontro con gli studenti. Lunedì il consiglio d’istituto si è infatti riunito d’urgenza e ha deliberato la modifica del modulo che aveva fatto saltare l’incontro di Donato Ungaro con i ragazzi dopo che il giornalista si era rifiutato di firmare quel documento. La modifica è passata all’unanimità e, con una seconda votazione, è stato chiesto che venga riprogrammato l’incontro con Ungaro. Il punto contestato, il numero 4 del modulo, è stato rivisto: è stata eliminata la dicitura "senza necessità di motivazione", che attribuiva alla dirigente la facoltà di interrompere gli incontri in qualsiasi momento, sostituendola con la formula "con motivazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Conselice, modulo modificato. E incontro col giornalista da rifissare Approfondimenti su Caso Conselice Spazio Open: incontro col giornalista Rai Mimmo Nunnari Martedì 20 gennaio alle 17:30, Spazio Open in via Filippini ospiterà un incontro con il giornalista Rai Mimmo Nunnari. Venezia, vietato parlare di mafie al liceo? Il preside sospende “per prudenza” l’incontro col giornalista di Report e la pm Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Caso Conselice Argomenti discussi: Caso Conselice, modulo modificato. E incontro col giornalista da rifissare. Caso Conselice, modulo modificato. E incontro col giornalista da rifissareIl Consiglio d’istituto della media si è riunito d’urgenza lunedì dopo l’incontro saltato con Donato Ungaro. Pippo Giordano, testimone della lotta a Cosa Nostra, racconta di un precedente personale ne ... msn.com Il caso Paolo Fabbri, a Conselice la presentazione del libro dedicato al partigiano medaglia d’oroVenerdì 17 ottobre alle 20.45, l’auditorium Nerio Cocchi all’interno del Palazzo Comunale di Conselice ospiterà la presentazione del libro Il caso Paolo Fabbri – Il sacrificio della missione ... ravennanotizie.it Conselice. Forniture gonfiate, buco da 200mila euro: otto indagati per il caso Unigrà facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.