Il preside del liceo scientifico Benedetti di Venezia, Marco Vianello, dice a ilfattoquotidiano.it che l’incontro antimafia nella suo scuola è stato “ sospeso per prudenza ”. Ma il giornalista di Report Walter Molino dà un’altra versione: “Ho ricevuto una mail che parla di evento annullato ”. Di sicuro c’è solo che al liceo Benedetti non si terrà alcuna assemblea sul radicamento delle mafie nel tessuto economico e politico del Veneto. Non nei prossimi giorni, almeno. Previsto per il prossimo 3 dicembre, l’evento – intitolato “ Cosa Veneta ” – prevedeva l’incontro degli studenti con Molino e con la pm di Venezia Federica Baccaglini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezia, vietato parlare di mafie al liceo? Il preside sospende “per prudenza” l’incontro col giornalista di Report e la pm