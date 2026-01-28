Uomo colpito alla schiena con un lungo coltello da cucina un arresto per tentato omicidio aggravato

Un uomo è stato ferito alla schiena con un coltello da cucina. I carabinieri di Napoli Marianella hanno arrestato un 50enne, accusato di aver tentato di uccidere. L’indagato è stato fermato su ordine della procura, e l’episodio ha scosso la zona, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Le indagini, coordinate dalla IV Sezione "Fasce deboli" della Procura di Napoli, hanno consentito di ricostruire l'intera vicenda che ha avuto origine il giorno di Natale quando l'uomo, dopo essersi introdotto abusivamente nell'abitazione della sua ex fidanzata, alla vista del nuovo compagno della donna, per gelosia, avrebbe prelevato un coltello lungo 32 cm dal lavello della cucina sferrandogli, con forza, una profonda coltellata alla schiena.

