Caselli va controcorrente | Non si demonizzi l’agrivoltaico Esistono modelli compatibili

L’ex procuratore Giuseppe Caselli apre una finestra di dialogo sull’agrivoltaico. In un’intervista, invita a non demonizzare questa tecnologia e sottolinea che, se si usano pannelli verticali che occupano poco suolo, le colture possono continuare a crescere senza problemi. Caselli spiega che i modelli compatibili ci sono e che bisogna puntare su soluzioni intelligenti per conciliare energia e agricoltura.

"Non demonizzerei gli impianti agrivoltaici. Se si installano pannelli verticali che consumano pochissimo suolo, possono essere compatibili con le colture". Una voce favorevole e in controtendenza rispetto al quasi plebiscito bipartisan politico del 'no' è quella di Simona Caselli – ex assessora regionale all'agricoltura (nel primo mandato di Stefano Bonaccini, dal 2014 al 2020) e ora presidente del Crpa, il centro ricerche produzioni animali di Reggio – che interviene nel dibattito sul discusso progetto dell'impianto a Giarola per la quale l'azienda Atlas Solar ha richiesto l'approvazione. Caselli ha commentato sui social un post dell'attuale assessore regionale e suo successore Alessio Mammi.

