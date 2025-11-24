Ornella Vanoni Caterina Caselli | Se ne va un' interpreta immensa

Lapresse.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se ne va, se ne è andata una grande interprete, un’immensa interprete, non esagero con l’aggettivo perché tutte le volte che lei cantava queste canzoni, ancora adesso entrando, mi sono commossa perché è una voce che lascia la traccia dentro di te”. Così Caterina Caselli uscendo dal Piccolo Teatro dopo aver reso omaggio a Ornella Vanoni, accompagnata dall’assessore alla cultura del comune di Milano, Tommaso Sacchi. “Lascia un lascito per chi l’ha conosciuta, fonte di ispirazione per chi ama l’arte. Abbiamo lavorato insieme e ho avuto modo di conoscerla”, ha proseguito l’artista, raccontando il legame professionale e umano con la cantante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ornella vanoni caterina caselli se ne va un interpreta immensa

© Lapresse.it - Ornella Vanoni, Caterina Caselli: "Se ne va un'interpreta immensa"

Scopri altri approfondimenti

ornella vanoni caterina caselliCaterina Caselli, l'omaggio a Ornella Vanoni: «Se ne va un'interprete immensa» - “Se ne va, se ne è andata una grande interprete, un’immensa interprete, non esagero con l’aggettivo perché tutte le volte che lei cantava queste canzoni, ancora adesso entrando, mi sono c ... Secondo msn.com

ornella vanoni caterina caselliOrnella Vanoni, il cuscino di rosse gialle e il biglietto di Gino Paoli: oggi il funerale alle 14.45 - Le esequie della cantante milanese che si è spenta venerdì sera, all'età di 91 anni, verranno celebrate alle ... Come scrive leggo.it

ornella vanoni caterina caselliAddio a Ornella Vanoni, il ricordo di Caterina Caselli: "Immensa. Lascia una traccia dentro di te" - Il saluto affettuoso di Caterina Caselli alla camera ardente per Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano: «Mi sono commossa entrando e ascoltando le sue canzoni, una fonte ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ornella Vanoni Caterina Caselli