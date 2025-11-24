Ornella Vanoni Caterina Caselli | Se ne va un' interpreta immensa
“Se ne va, se ne è andata una grande interprete, un’immensa interprete, non esagero con l’aggettivo perché tutte le volte che lei cantava queste canzoni, ancora adesso entrando, mi sono commossa perché è una voce che lascia la traccia dentro di te”. Così Caterina Caselli uscendo dal Piccolo Teatro dopo aver reso omaggio a Ornella Vanoni, accompagnata dall’assessore alla cultura del comune di Milano, Tommaso Sacchi. “Lascia un lascito per chi l’ha conosciuta, fonte di ispirazione per chi ama l’arte. Abbiamo lavorato insieme e ho avuto modo di conoscerla”, ha proseguito l’artista, raccontando il legame professionale e umano con la cantante. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
A Che Tempo Che Fa, Roberto Saviano ricorda Ornella Vanoni: "Dietro il sarcasmo, la volontà di affrontare i temi fondamentali della vita" - facebook.com Vai su Facebook
Ornella Vanoni: "Mi faccio le canne da 55 anni, ora cerco badanti che rollano". L'intervista è un cult @MashableItalia Vai su X
Caterina Caselli, l'omaggio a Ornella Vanoni: «Se ne va un'interprete immensa» - “Se ne va, se ne è andata una grande interprete, un’immensa interprete, non esagero con l’aggettivo perché tutte le volte che lei cantava queste canzoni, ancora adesso entrando, mi sono c ... Secondo msn.com
Ornella Vanoni, il cuscino di rosse gialle e il biglietto di Gino Paoli: oggi il funerale alle 14.45 - Le esequie della cantante milanese che si è spenta venerdì sera, all'età di 91 anni, verranno celebrate alle ... Come scrive leggo.it
Addio a Ornella Vanoni, il ricordo di Caterina Caselli: "Immensa. Lascia una traccia dentro di te" - Il saluto affettuoso di Caterina Caselli alla camera ardente per Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano: «Mi sono commossa entrando e ascoltando le sue canzoni, una fonte ... repubblica.it scrive