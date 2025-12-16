Il maxi presidio per garantire una casa a oltre 600 monzesi 5mila alloggi sono sfitti
A Monza, oltre 600 persone hanno presentato domanda per accedere a un alloggio popolare, in un contesto in cui circa 5.000 alloggi risultano sfitti. Per chiedere maggiore attenzione e soluzioni concrete, si è svolto un maxi presidio volto a sensibilizzare le istituzioni sull'emergenza abitativa nella città.
Sos casa: a Monza sono oltre 600 le persone che hanno fatto domanda per ottenere un alloggio popolare. Alle quale si aggiungono le migliaia che, non avendo i requisiti per accedere al bando, non hanno neppure i mezzi per poter affrontare i costi di un affitto nel libero mercato.Emergenza.
Il maxi presidio per garantire una casa a oltre 600 monzesi (5mila alloggi sono sfitti) - L'emergenza abitativa colpisce anche Monza: chi sono le persone che rischiano di rimanere presto senza una casa e che cosa si potrebbe fare per evitarlo
