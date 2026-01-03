Regione Casa Riformista-Noi di Centro | Auguri alle neo Assessore Saggese e Serluca

Regione, Casa Riformista-Noi di Centro: Auguri alle neo Assessore Saggese e Serluca Il gruppo Casa Riformista – Noi di Centro rivolge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro alle neo assessore Saggese e Serluca. Auspichiamo un proficuo impegno nel rappresentare e tutelare gli interessi della regione, collaborando con dedizione e responsabilità per il bene della comunità.

“Il gruppo Casa Riformista – Noi di Centro esprime le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro alle neo assessore ione Campania. Angelica Saggese, con delega al Lavoro e alla Formazione, e Maria Carmela Serluca, con delega all’Agricoltura. Con queste due nomine il nostro gruppo trova una rappresentanza significativa all’interno della Giunta regionale, portando al governo della Campania competenze, serietà e visione politica su deleghe strategiche per lo sviluppo del territorio”. E’ quanto si legge in una nota dei componenti del gruppo Casa Riformista Noi di Centro presso il Consiglio Regionale della Campania: Vincenzo Alaia, Giuseppe Barra, Ciro Buonajuto, Pellegrino Mastella e Pietro Smarrazzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Regione, Casa Riformista Salerno: "Soddisfazione per nomina Saggese ad assessore" Leggi anche: Giunta Fico, accordo Casa Riformista-Noi di Centro per il gruppo unico: via libera all’assessore alle Aree Interne La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Regione, costituito il nuovo gruppo consiliare Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro); Regione, Casa Riformista Salerno: Soddisfazione per nomina Saggese ad assessore; Consiglio regionale, Giuditta e Cesaro(Ndc-Casa riformista): «Pd asso pigliatutto»; Regione, Fico tra giunta e primi malumori interni. Campania, Casa Riformista – Noi di Centro: “Auguri alle neo Assessore Saggese e Serluca, nostra rappresentanza sarà fondamentale per lavoro Giunta” - Noi di Centro esprime le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro alle neo assessore ione ... sciscianonotizie.it

