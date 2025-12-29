Casa Riformista-Noi di Centro diserta il voto | Non condiviso criterio per l’attribuzione delle cariche

Casa Riformista-Noi di Centro ha deciso di non partecipare al voto per l’Ufficio di Presidenza, poiché non ha condiviso i criteri utilizzati per l’attribuzione delle cariche. La scelta deriva dalla mancanza di un accordo preventivo sulle modalità di assegnazione, che ha portato alla loro assenza durante le operazioni di voto. Questa decisione riflette la volontà di mantenere trasparenza e coerenza nelle procedure interne.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Non abbiamo preso parte alle operazioni di voto relative all'Ufficio di Presidenza, poiché non abbiamo partecipato ad alcuna riunione nella quale fossero stati preventivamente condivisi e definiti i criteri per l'attribuzione delle cariche". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri del gruppo Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro) Vincenzo Alaia, Ciro Buonajuto, Pietro Smarrazzo, Pellegrino Mastella e Giuseppe Barra. "Abbiamo tuttavia votato con lealtà il Presidente del Consiglio, nel pieno rispetto degli accordi assunti e del ruolo istituzionale dell'Assemblea, e abbiamo presenziato anche alla lettura della Relazione programmatica da parte del presidente Fico.

