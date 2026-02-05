Due giovani tunisine, entrambe richiedenti asilo, sono finite in manette a Bolzano. Le ragazze, che avevano preso in affitto un appartamento in via Torino, lo usavano come base per spacciare cocaina. I condomini si sono accorti di strani movimenti e hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la droga e le due donne. Ora sono in attesa di processo.

**Le due giovani tunisine, entrambe richiedenti asilo, sono state arrestate per aver utilizzato un appartamento occupato in via Torino a Bolzano come base per spacciare cocaina. La polizia ha trovato 5 grammi di droga, due bilancini e nove smartphone nel locale, e ha dovuto far entrare i vigili del fuoco per accedere all’abitazione. La vicenda, che ha coinvolto un immobile occupato senza autorizzazione, è stata denunciata come violazione di domicilio aggravata, reato che, unito al traffico di sostanze stupefacenti, ha portato a un arresto immediato.** A Bolzano, in provincia dell’Alto Adige, la polizia ha intercettato due giovani tunisine, di 22 e 18 anni, che avevano occupato un appartamento in via Torino, minacciando il proprietario per ottenere le chiavi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa occupata per spacciare: così i condomini si trasformano in trafficanti

