Un uomo di 24 anni, peruviano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri dalla polizia a causa di uno stratagemma insolito. Si travestiva da rider per consegnare droga, ma gli agenti lo hanno intercettato e fermato. Nella sua abitazione hanno trovato quasi mezzo chilo di hashish, marijuana e coca rosa. L’uomo aveva in mente di spacciare la droga usando il suo travestimento, ma è finito in manette.

Si travestiva da rider per portare in giro la droga da spacciare, ma è stato intercettato e arrestato dalla polizia: si tratta di un peruviano di 24 anni, già noto agli archivi delle forze dell’ordine, ammanettato per la detenzione ai fini di spaccio di quasi mezzo chilo di stupefacenti. Attorno alle 20 di giovedì, gli investigatori del commissariato Scalo Romana hanno effettuato un controllo nei pressi di un bed&breakfast in via Quintosole, nell’estrema periferia sud della città, e hanno fermato il giovane sudamericano: quest’ultimo ha detto agli agenti di essere un addetto alle pulizie e di non poterli far entrare nell’appartamento senza l’autorizzazione preventiva del proprietario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si travestiva da rider per spacciare. A casa hashish, marijuana e coca rosa

Approfondimenti su Perù 24 anni

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Perù 24 anni

Argomenti discussi: Milano, arrestato il rider della droga: si travestiva da addetto alle consegne di varie piattaforme per spacciare in bicicletta; Si travestiva da rider per spacciare a domicilio a Milano, arrestato; Si travestiva da rider per spacciare. A casa hashish, marijuana e coca rosa; Milano, si travestiva da rider per spacciare: arrestato con mezzo chilo di droga.

Si travestiva da rider per spacciare. A casa hashish, marijuana e coca rosaSi travestiva da rider per portare in giro la droga da spacciare, ma è stato intercettato e arrestato dalla polizia: si tratta di un peruviano di 24 anni, già noto agli archivi delle forze dell’ordine ... ilgiorno.it

Si travestiva da rider per spacciare a domicilio a Milano, arrestato(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Si travestiva da rider per portare in giro la droga da spacciare ma è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano: si tratta di un peruviano di 24 anni, con precedenti di ... msn.com

ARRESTATO A MILANO UN 24ENNE PERUVIANO CHE SI TRAVESTIVA DA RIDER PER SPACCIARE DROGA A DOMICILIO... x.com

Milano, arrestato il «rider della droga»: si travestiva da addetto alle consegne di varie piattaforme per spacciare in bicicletta - facebook.com facebook