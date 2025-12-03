Beccato a spacciare lancia la batteria del monopattino agli agenti | in casa occupata abusivamente droga e denaro
Gli agenti della polizia locale lo hanno notato mentre entrava e usciva da un'abitazione situata al secondo piano di uno stabile Aler di via Ricciarelli. Arrestato per spaccio e resistenza un cittadino marocchino di 29 anni. L'inseguimentoI ghisa hanno visto il via vai e sono entrati nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SPACCIA IN CENTRO A BOLZANO: ESPULSO La polizia di Stato ha arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì un giovane cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a spacciare in via Wolkenstein a #Bolzano. Una pattuglia della volante ha n - facebook.com Vai su Facebook
Beccato a spacciare lancia la batteria del monopattino agli agenti: in casa (occupata abusivamente) droga e denaro - All'interno sono stati trovati 217 grammi di hashish, 40 di cocaina divisa in dosi, due bilancini e il materiale per il ... Segnala milanotoday.it