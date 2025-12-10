Cardano al Campo bambina di 3 anni aggredita e baciata fuori dalla scuola | arrestato 35enne

A Cardano al Campo, una bambina di 3 anni è stata aggredita e poi baciata fuori dalla scuola, suscitando grande preoccupazione tra i genitori. Nella giornata di martedì 9 dicembre, un uomo di 35 anni, extracomunitario irregolare, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della bambina.

L'aggressione davanti ai genitori nel caos dell'uscita scuola. È stato arrestato martedì 9 dicembre un uomo, cittadino extracomunitario irregolare, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di tre anni. Tutto è accaduto nel pomeriggio, davanti a una scuola dell'infanzia di Cardano al Campo (Varese), non lontano da Malpensa, nel momento di maggior affollamento all'uscita dei piccoli alunni. Secondo la ricostruzione della Polizia, l'uomo si sarebbe avvicinato rapidamente alla bambina, afferrandola e baciandola con insistenza sul viso e sulla bocca. Una violenza improvvisa, durata pochi istanti ma sufficiente a terrorizzare la piccola e i familiari presenti.

Afferra e bacia una bambina di 3 anni mentre esce dall'asilo: arrestato - Prima si è messo ad osservare una bimba di tre anni davanti all'asilo, poi l'ha baciata sulla bocca davanti alla madre. Si legge su msn.com

Cardano al Campo, strattona una bambina di tre anni e la bacia sulla bocca all'uscita dall'asilo: clochard 35enne arrestato per violenza sessuale - La bambina era con una parente quando è stata strattonata dallo sconosciuto, che è stato bloccato dalle Volanti. Secondo milano.corriere.it

