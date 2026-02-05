Casa Comune ha una nuova sede | Un luogo comunitario il Noi prima dell' Io

Questa mattina a Mandello si è svolta l’inaugurazione della nuova sede di Casa Comune. Alle 10.30, il gruppo ha aperto le porte in Via Risorgimento 3, con una cerimonia semplice ma significativa. Presenti alcuni membri e cittadini che hanno deciso di dare vita a un nuovo spazio dedicato alla comunità, con l’obiettivo di mettere il “noi” prima dell’“io”. La giornata si è aperta con qualche discorso e tante strette di mano, mentre il quartiere si prepara a frequentare una sede pensata per favorire incontri e iniziative.

Sabato 14 febbraio, alle ore 10.30, Casa Comune per Mandello Democratica inaugurerà la propria nuova sede in Mandello Via Risorgimento 3. Uno spazio pensato come luogo stabile di incontro, confronto e partecipazione in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026.

