Mettere il noi prima dell' io Valditara firma protocollo con l' Associazione Nazionale Alpini
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), Sebastiano Favero, hanno siglato un protocollo d'Intesa che consente di promuovere nelle scuole i valori dell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato. Inoltre, il protocollo prevede il rilascio di un attestato di frequenza alle studentesse e agli studenti che partecipano ai Campi Scuola organizzati dall'ANA per documentare l'esperienza nel loro curriculum e per darne rilevanza durante il colloquio dell'esame di Maturità. "Gli Alpini hanno svolto un ruolo fondamentale nella difesa della Patria e sono impegnati costantemente in azioni di volontariato.
