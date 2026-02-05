Cartelle sanitarie bloccate svolta Asl 1 | migliaia di cittadini coinvolti ora

L'Aquila, 27 aprile 2024 – Migliaia di cittadini dell’Aquila sono ancora in attesa di chiarimenti sulle cartelle sanitarie bloccate. La Asl 1 ha deciso di sospendere le riscossioni dal 2014 al 2021, dopo aver scoperto che molte disdette non erano state prese in considerazione. Ora associazioni e sindacati chiedono di fare chiarezza, di verificare tutto nel dettaglio e di cambiare completamente la gestione di questa situazione. La tensione cresce tra chi aspetta risposte e chi teme di essere stato penalizzato.

L'Aquila - Sospese le riscossioni Asl dal 2014 al 2021 sulle mancate disdette: associazioni e sindacati chiedono trasparenza, verifiche puntuali e un cambio di gestione definitivo. Stop alle procedure di riscossione per le cartelle sanitarie relative al periodo 2014-2021: la decisione è stata annunciata dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e riguarda le sanzioni legate alle presunte mancate disdette di prestazioni sanitarie. Una misura che interessa migliaia di cartelle e che, secondo le stime, avrebbe coinvolto fino a 150mila cittadini sul territorio. La sospensione viene accolta come un primo segnale di apertura da Federconsumatori Abruzzo e dalla Cgil L'Aquila, che parlano dell'avvio di una fase di verifica e chiedono una netta discontinuità rispetto alla gestione del passato.

