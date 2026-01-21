Allarme truffe sanitarie la Asl di Avellino avvisa i cittadini | Non chiamate quei numeri

La Asl di Avellino avvisa i cittadini di prestare attenzione alle truffe sanitarie, in particolare a chiamate e messaggi falsi riguardanti il Cup e la tessera sanitaria. Si raccomanda di verificare sempre le comunicazioni esclusivamente sui canali ufficiali della Regione Campania e dell’Asl, evitando di rispondere a numeri o link sospetti. La prudenza è fondamentale per proteggere i propri dati e evitare truffe.

Truffe e falsi sms sul Cup e sulla tessera sanitaria: la direzione generale invita a verificare solo sui canali ufficiali della Regione Campania e dell'Asl. Nuovo allarme truffe ai danni dei cittadini. A lanciarlo è la Asl di Avellino, che segnala la diffusione di sms fraudolenti inviati a nome del Centro Unico di Prenotazione (Cup) e di altri servizi sanitari. Messaggi apparentemente ufficiali che, in realtà, nascondono utenze a pagamento o finti siti web utilizzati per sottrarre denaro e dati personali. "Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup per importanti comunicazioni che la riguardano".

