Il legame segreto tra Stranger Things e Roma | il Sottosopra esisteva già nell’antica Roma dove si trovava la porta tra i due mondi

Esiste un collegamento nascosto tra Stranger Things e Roma: il Sottosopra, il mondo parallelo della serie, avrebbe radici antiche nella città eterna. Secondo alcune teorie, la porta tra i due mondi potrebbe trovarsi in un luogo storico di Roma, collegando così il mistero di Hawkins a un passato ricco di leggende. Un intreccio tra realtà e immaginazione che invita a riflettere sulle origini di questo universo parallelo.

La città di Roma e l’immaginario di Stranger Things sembrano due concetti estremamente lontani. Se la Città Eterna è fatta di marmo, storia e leggende, l’universo della serie culto di Netflix è composta da biciclette anni ’80 e incubi interdimensionali. Eppure, se si guarda bene, l’idea del “ Sottosopra ” non è poi così moderna come crediamo. Nell’antichità, infatti, esisteva davvero un concetto simile, così inquietante e affascinante: una porta tra due mondi, un varco invisibile che poteva aprirsi nel cuore della città. E si trova davvero a Roma. Stranger Things a Roma: il Mundus Cereris come il Sottosopra?.🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Stranger things 5 vol 1 e harry potter confronto tra due iconici mondi fantasy

Leggi anche: Stranger Things 5: perché Will fu il primo a essere portato nel Sottosopra? Svelato il piano segreto di Vecna

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Brigitte Bardot svela il legame segreto con la sorella Mijanou: la verità mai raccontata - Jeanne “Mijanou” Bardot, nata a Parigi il 5 maggio 1938, è la sorella minore di Brigitte Bardot, da cui la separano q ... assodigitale.it

Tutte le cose vicine o lontane segretamente sono legate le une alle altre e non si può toccare un fiore senza disturbare una stella. (Francis Thompson) La pittura di Jean Calogero è esattamente questo: un legame segreto tra il visibile e l’invisibile. Definito un - facebook.com facebook

Selenella cresce del 10%: modello che premia i #produttori Il segreto La #remunerazione equa. A @MarcaByBF le nuove proposte e l’evento allo stadio del @Bolognafc1909 per valorizzare il legame con lo sport #patate @gianbasilio @raffaelaqu @MarcaB x.com