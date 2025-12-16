Il nuovo orologio blu di Kylian Mbappé è molto grande molto bello e molto caro

Il nuovo orologio blu di Kylian Mbappé si distingue per il suo design imponente e il prezzo elevato. Uomo Hublot, il calciatore francese conferma il suo stile distintivo attraverso questo accessorio di lusso, differenziandosi da altri testimonial come David Beckham, che invece collabora con Tudor. Un simbolo di eleganza e status nel mondo dello sport e dell'orologeria.

Kylian Mbappé è uomo Hublot, a differenza di David Beckham che invece presta la propria immagine agli orologi Tudor. Dai Mondiali del 2018, l’attuale attaccante del Real Madrid, tornato al gol nella vittoria dei blancos contro l’Alavés, è ambasciatore del gruppo LVMH. Tra i suoi partner commerciali figurano anche Dior, Oakley e Nike. E ogni volta che appare in pubblico, non manca di mettere in evidenza ciò che porta al polso. Così come Beckham al Gran Premio di Formula 1 del Qatar ha sfoggiato il nuovo Ranger di Tudor, anche Kylian Mbappé ama mettere in bella evidenza cosa porta al polso. L’ultimo esempio è un Big Bang Unico Water Blue Sapphire da 143. Gqitalia.it

Kylian Mbappé ha un nuovo orologio blu che potrebbe finalmente aiutarlo a vincere la Champions League - Kylian Mbappé spera di vincere finalmente la Champions League nel 2026, nella finale che si terrà il 30 maggio a Budapest. gqitalia.it

Kylian Mbappé ha scelto l'orologio giusto da abbinare alla sua giacca color crema e alle Air Max nere, e vale 65.000 euro - Kylian Mbappé è arrivato a Clairefontaine pieno di fiducia, dopo aver segnato tre gol nelle ultime tre partite con il Real Madrid. gqitalia.it

