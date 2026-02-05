Il Carnevalone di Lecco torna anche nel 2026, celebrando 142 anni di tradizione. Dopo due guerre mondiali, la manifestazione non si è mai fermata e quest’anno si svolgerà dal 15 al 21 febbraio. Una settimana di eventi che rinnova la passione per questa festa storica, un momento di allegria e colore per tutta la città.

Dal 1884 a oggi, il Carnevalone di Lecco non si è mai fermato se non per le due guerre mondiali. Ed è proprio questa tradizione lunga 142 anni che si rinnova anche nel 2026 con una settimana di eventi dal 15 al 21 febbraio. Nella sala consiliare del Comune di Lecco sono stati presentati, giovedì 5 febbraio, i nuovi regnanti che guideranno la manifestazione più amata della città, organizzata da Ltm (Lecchese Turismo Manifestazioni) con il contributo del Comune di Lecco. A indossare la corona di Re Resegone sarà Andrea Vigevano, classe 1974, residente a Valmadrera. Appassionato di canottaggio e del territorio lariano, Vigevano pratica da anni questo sport ed è allenatore di secondo livello della Ficsf (Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso).🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Carnevalone Lecco

Le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Carnevale di arcole (vr) 2026

Ultime notizie su Carnevalone Lecco

Argomenti discussi: Carnevale Alessandria 2026 domenica 15 febbraio la grande festa in piazza Garibaldi, anticipata da due appuntamenti collaterali | Città di Alessandria; Carnevale Limbiatese 2026 – 41? edizione; IL CARNEVALE A UDINE 2026; Carnevale 2026, appuntamenti imperdibili! Cosa fare in provincia di Padova.

Carnevalone 2026, svelati i nomi di Re Resegone e Regina GrignaAndrea Vigevano di Valmadrera e Giovanna Faccilongo di Mandello sono i nuovi regnanti Il Gran Ciambellano è Rudi Engli, di Lecco LECCO – E’ già tempo di Carnevalone a Lecco. Questa mattina, giovedì 5 ... msn.com

Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdereDai Carnevali storici alle feste di quartiere, il Lazio offre un calendario ricchissimo capace di unire tradizione, spettacolo e spirito di comunità. Un’occasione perfetta per scoprire borghi, città e ... funweek.it

Febbraio magico anche per i piccoli lettori volanti Letture e sorprese per bimbe, bimbi, ragazze e ragazzi, anche a tema Carnevalone Salvate il post e venite a trovarci! #lecco #lalibreriavolante #lettureperbambini facebook