Internazionali BNL d’Italia 2026 l’assalto dei biglietti 2026
Dopo la vittoria di Sinner su Alcaraz agli ATP Finals del 16 novembre, l’attenzione degli appassionati si sposta già verso un altro appuntamento: gli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il torneo romano, in programma dal 28 aprile al 17 maggio 2026, ha già acceso l’interesse dei tifosi. I biglietti stanno iniziando a circolare nei vari canali ufficiali e il Foro Italico si prepara a un’altra edizione extralarge, sull’onda di un movimento che non è mai stato così seguito. Le prime disponibilità includono tariffe accessibili per le sessioni iniziali e una progressiva impennata di prezzo per gli incontri clou, come quarti, semifinali e finale, che ogni anno registrano il tutto esaurito in tempi brevissimi. 🔗 Leggi su Funweek.it
