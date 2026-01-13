Le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Questo periodo permette ai genitori di registrare i propri figli nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. È importante rispettare le scadenze e seguire le procedure indicate dalle istituzioni scolastiche per assicurare l’ammissione senza inconvenienti.

Da oggi, 13 gennaio, e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027. Le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026-2027 interessano 1.342.504 studenti e le relative famiglie. Lo comunica il ministero dell’Istruzione e del Merito, precisando che le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo https:unica.istruzione.gov.ititorientamentoiscrizioni. La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iscrizioni scuola 2026, al via per l’anno scolastico 2026/2027

Leggi anche: Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027

Leggi anche: Scuola, quando aprono le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Iscrizioni scuola 2026/27 al via dalle 8 del 13 gennaio: come inviare e gestire le domande. VIDEO GUIDA Ministero; Iscrizioni online 2026: dal 13 gennaio via all'invio delle domande. Tutto quello che c'è da sapere; Iscrizioni scolastiche al via dal 13 gennaio: la guida per non trascurare nessun dettaglio; Iscrizioni scuola 2026-27 al via dal 13 gennaio: tutte le info necessarie.

Scuola, al via iscrizioni online 2026-2027: tempi e come fare - 504 studenti e le relative famiglie e tutte le informazioni sono disponibili su https://www. adnkronos.com