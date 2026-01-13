Iscrizioni scuola 2026 al via per l’anno scolastico 2026 2027

Le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Questo periodo permette ai genitori di registrare i propri figli nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. È importante rispettare le scadenze e seguire le procedure indicate dalle istituzioni scolastiche per assicurare l’ammissione senza inconvenienti.

Da oggi, 13 gennaio, e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027. Le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026-2027 interessano 1.342.504 studenti e le relative famiglie. Lo comunica il ministero dell’Istruzione e del Merito, precisando che le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo https:unica.istruzione.gov.ititorientamentoiscrizioni. La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

