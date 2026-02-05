Carnevali | Inter strafavorita ma proveremo lo scherzetto

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, dice che l’Inter parte favorita nella partita di domenica. Tuttavia, assicura che i neroverdi si stanno preparando per provarci e mettere in difficoltà i nerazzurri. Nessuna paura, solo tanta voglia di giocarsela fino in fondo.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non nasconde il peso della sfida che attende i neroverdi domenica contro l’Inter. Ai nerazzurri riconosce apertamente i favori del pronostico, ma senza rinunciare all’ambizione: “Per me l’Inter è la squadra più forte del campionato e ci aspetta una gara estremamente complicata. Per tenerle testa dovremo essere perfetti per tutti i novanta minuti. Sappiamo di partire da sfavoriti, ma nel calcio non sempre vince chi è più forte sulla carta. Proveremo a metterli in difficoltà e a giocarci le nostre chance fino in fondo”, ha detto. Nel corso dell’intervista Carnevali ha poi toccato anche il tema mercato, soffermandosi in particolare su Tarik Muharemovic, uno dei profili più seguiti della rosa: “È inutile nasconderlo: per alcuni nostri giocatori, come Muharemovic e Laurienté, sono arrivati interessamenti concreti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

“La chiusura del settore riservato ai tifosi dell’Inter mi fa incaz*are. Per noi è anche una questione di incassi mancati. Per colpa di un deficiente ci vanno di mezzo tante persone, non è giusto”. - Carnevali facebook