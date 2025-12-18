Juventus scambio tre per uno | altro scherzetto all’Inter

La Juventus continua a sorprendere nel calciomercato, mettendo a segno uno scambio sorprendente che mette in difficoltà l’Inter. Tra obiettivi condivisi e mosse strategiche, i bianconeri dimostrano ancora una volta la loro abilità nel dominare i derby d’Italia. Con Comolli pronto a sorprendere con tre assi nella manica, il duello tra le due grandi del calcio italiano si fa sempre più avvincente e ricco di colpi di scena.

© Calciomercato.it - Juventus, scambio tre per uno: altro scherzetto all’Inter Bianconeri e nerazzurri condividono un obiettivo di mercato, ma Comolli ha un asso nella manica. Anzi tre Da Bremer a Cabal passando per Djalò: negli ultimi anni la Juventus si aggiudicata tutti i derby d’Italia sul mercato contro l’Inter. E il nuovo direttore generale bianconero Comolli vorrebbe proseguire in questa ‘tradizione’. Tra gli obiettivi di mercato comuni ai due club, quello più caldo risponde al nome di Marco Palestra. Marco Palestra (foto Ansa) – Calciomercato.it Il terzino destro della Nazionale Under 21 sta giocando in prestito al Cagliari, ma il suo cartellino è di proprietà dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it Leggi anche: Tre regali Juve a Spalletti dalle ex: uno gratis, uno scambio e uno strapagato Leggi anche: Frattesi Inter, non tramonta l’interesse della Roma: l’addio è possibile, spunta uno scambio! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juventus, a Bologna tre punti pesanti: 1-0, decide un colpo di testa di Cabal; Cabal, testata da Champions: la Juve vince a Bologna e sale a -1 dalla Roma; ??? Inter-Juve, Frattesi per Thuram. Gudmundsson piace alla Roma; Pagina 3 | “È sempre stato il problema”, “Il più forte in Italia”, “Non più determinante”: Dazn giudica la Juve. Inter e Juventus, scambio Frattesi-Thuram, chi ci guadagna? La risposta dei tifosi - La Juventus potrebbe cedere Khéphren Thuram all'Inter ed in cambio assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi, ben visto da Spalletti da quando era CT della Nazionale ... sport.virgilio.it

