Raspadori lo scherzetto dell' Atalanta alla Roma

Giacomo Raspadori sta per tornare in Italia, con un possibile trasferimento imminente. Dopo le speculazioni, si è scoperto che il suo nuovo club non sarà la Roma, come inizialmente ipotizzato, ma l’Atalanta. Questa scelta rappresenta un'importante novità nel mercato estivo e potrebbe influenzare gli equilibri delle squadre coinvolte.

L'attaccante Giacomo Raspadori sta per tornare in Italia, ormai è sempre più vicino. Ma, a sorpresa, non andrà alla Roma bensì all' Atalanta. Sull'attaccante dell'Atletico Madrid infatti nelle ultime ore si è inserito prepotentemente il club di Bergamo che, a quanto si apprende, avrebbe superato la concorrenza dei giallorossi, in forte pressing sull'ex giocatore del Napoli fin da inizio mercato. A onor del vero la trattativa è ancora in corso per trovare un'intesa totale tra le parti, ma la Dea in questo momento è in vantaggio sulle altre rivali. Il costo finale dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 22 milioni di euro, con la formula presentata dai nerazzurri che è piaciuta di più agli spagnoli rispetto a quella avanzata dai giallorossi.

