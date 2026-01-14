Roma | esplosione davanti porta condominio a Tor Sapienza indagini in corso

Una forte esplosione si è verificata davanti a un condominio in via Tranquillo Cremona, a Tor Sapienza, Roma. Sul posto sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente e valutare eventuali rischi per i residenti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali feriti o danni strutturali. La zona è stata isolata mentre le forze dell’ordine lavorano per chiarire quanto accaduto.

Una potente esplosione si è verificata davanti al portone di un condominio situato in via Tranquillo Cremona, nella zona di Tor Sapienza a Roma. L'incidente è avvenuto nella notte, precisamente alle 1:20, quando è giunta una segnalazione che ha allertato le forze dell'ordine in seguito al forte boato, che ha provocato il danneggiamento del portone del condominio e delle automobili parcheggiate nelle immediate vicinanze. Sul luogo dell'esplosione sono prontamente intervenuti gli agenti di polizia del gruppo Tuscolano, insieme alle volanti, per avviare le indagini e accertare le cause di quanto accaduto.

