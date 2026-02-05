Carnevale di Montespertoli

Montespertoli si anima per il Carnevale. Le strade del borgo si riempiranno di colori, musica e allegria, con attività pensate per tutta la famiglia. La festa promette di portare in centro un’energia speciale, tra sfilate, giochi e momenti di spensieratezza.

Il borgo di Montespertoli si prepara a festeggiare il Carnevale con una giornata ricca di intrattenimento e creatività dedicata a grandi e piccini. L'appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio in Piazza del Popolo, dove le attività iniziano alle 14:30 per proseguire fino a sera.

Torna Carnevalspertoli: il centro in festa tra laboratori, giochi e musicaA Montespertoli, domenica 8 febbraio il centro si trasforma in una grande festa di carnevale con giochi e attività dal pomeriggio alla sera. gonews.it

Domenica 8 Febbraio torna il #carnevalspertoli Un pomeriggio di giochi, maschere, divertimento organizzato da Associazione Commercianti A Montespertoli e Comitato Genitori Scuole Montespertoli insieme ad altre realtà del territorio. Viva il Carnevale! facebook