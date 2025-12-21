Montespertoli pari amaro A Cenaia meritava di più

La partita tra Montespertoli e Cenaia si è conclusa con un pareggio. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno e determinazione sul campo, ma alla fine il risultato riflette le rispettive prestazioni. In questa occasione, Cenaia meritava di più, ma il punteggio resta invariato. Montespertoli, pari amaro. A Cenaia meritava di più.

cenaia 1 montespertoli 1 CENAIA: Castaldi, Lischi, Fischer, Bianchi (68’ Cito), Signorini, Puleo, Santagata (82’ Kokanzo), Provinzano, Maestu (68’ Busiello), D’Agosto (71’ Sartini), Remedi (68’ Labonia). All.: Sena. MONTESPERTOLI: Biotti, Vallesi, Corradi (65’ Fiaschi), Bettoni (80’ Corsi), Trapassi, Calonaci (70’ Rosi), Zefi, Mancini (46’ Lensi), Granucci, Maltomini, Biliotti (75’ Lotti). All.: Sarti. Arbitro: Fantoni del Valdarno. Reti: 20’ Puleo; 88’ Corsi. CENAIA – Un gol all’88’ di Corsi, entrato da pochi minuti, salva il Montespertoli nell’anticipo dell’ultima giornata di andata del girone A di Eccellenza a Cenaia, ma il pari va decisamente stretto ai gialloverdi per volume di gioco e occasioni create. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montespertoli, pari amaro. A Cenaia meritava di più Leggi anche: Calcio. Eccellenza: Fratres pari a Livorno, Cenaia ultimo Leggi anche: Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano, pari a Montespertoli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Montespertoli, pari amaro. A Cenaia meritava di più; Eccellenza A. Pari amaro per il Montespertoli: 1 a 1 contro il Cenaia; Eccellenza A. Pari amaro per il Montespertoli: 1 a 1 contro il Cenaia; Prima Categoria F. Colpo di livello per la difesa del Campiglia. Montespertoli, pari amaro. A Cenaia meritava di più - Arbitro: Fantoni del Valdarno. msn.com

Eccellenza. Il Cenaia anticipa ad oggi. Perignano contro Larcianese - "Chiudere con una vittoria". lanazione.it

Cenaia, la favola diventa realtà: è serie D Pari a Montespertoli ed esplode la gioia - , Ciardini, Turini, Marconcini, Veraldi, Tavanti, Maltomini, Sinteregan. lanazione.it

Nuova segnaletica stradale in arrivo a Montespertoli anche se per i cartelli “belli” fatti a mano, forse, potevamo chiedere direttamente ai cittadini: Capoluogo – Viale G. Matteotti: revisione segnaletica e stalli (Polizia Municipale, carico/scarico, disabili) – Via D - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.