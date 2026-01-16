Montemarano dà il via al Carnevale con Sant’Antuono | Maschere e Suoni

Il Carnevale di Montemarano inizia ufficialmente sabato 17 gennaio 2025 con l’evento “Sant’Antuono: Maschere e Suoni”. La serata celebra le tradizioni locali attraverso musica, maschere e momenti di convivialità, segnando l’apertura di un periodo di festeggiamenti che coinvolge la comunità e valorizza il patrimonio culturale del paese. Un’occasione per vivere un momento di convivialità e radicamento alle proprie radici.

Sabato 17 gennaio 2025, a Montemarano, prende ufficialmente il via il Carnevale con l'evento "Sant'Antuono: Maschere e Suoni", una serata dedicata alla tradizione, alla musica e al divertimento.L'appuntamento è presso Spazio Ponteromito, dove a partire dalle ore 21:00 il pubblico potrà.

