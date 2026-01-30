Terni la sfilata ‘anticipata’ dei Carri di maggio | chiusura al traffico e divieto di circolazione stradale Le vie interessate

Questa mattina a Terni si è svolta una sfilata anticipata dei Carri di maggio, un evento che di solito si tiene più avanti. Le strade sono state chiuse al traffico e sono stati vietati i veicoli in alcune vie della città. La decisione di anticipare la sfilata deriva dalla consegna delle chiavi degli ex Studios di Papigno all’Ente Cantamaggio, evento che ha portato a questa modifica nel programma. La città si prepara ora alle celebrazioni ufficiali, mentre le vie coinvolte sono già state interdette al traffico.

Una sfilata 'anticipata' quanto necessaria. Nei giorni scorsi infatti sono state consegnate le chiavi degli ex Studios di Papigno, all'Ente Cantamaggio. I maggiaioli potranno utilizzare il capannone 'adibito' alla famosa piscina utilizzata per il film 'Pinocchio', per allestire i carri allegorici della prossima primavera. Pertanto è stata predisposta un'apposita ordinanza per consentire il trasferimento da via del Flagiello. "Dalle ore 8 alle ore 11 di domenica 1 febbraio siano adottati i seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale: è istituita la chiusura al traffico per tutti i veicoli e i pedoni, onde consentire il trasferimento dei carri allegorici dalla sede attuale in quella individuata all'interno dell'ex area industriale di Papigno, sul seguente percorso: via Flagiello - via Capponi - via Lessini - viale Borzacchini - viale dello Stadio - via Aleardi - via Lattes - rotonda Obelisco Lancia di Luce - via Vittime delle Foibe - rotonda Franconi - via Guglielmi - rotonda dei Partigiani - via Garibaldi - rotonda Filipponi - viale Campo Fregoso - via Gramsci - piazzale Bianchini Riccardi - viale Canturini - viale Brin - via Cervara fino al limite del C.

