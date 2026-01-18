Catturato in Spagna il 20enne che aveva rapinato a torso nudo una pizzeria a San Giovanni in Persiceto

Un giovane di 20 anni, responsabile di aver rapinato una pizzeria a San Giovanni in Persiceto, è stato recentemente arrestato in Spagna. L’uomo si era presentato senza maglietta, insultando il pizzaiolo e colpendolo con un pugno prima di scappare con il bottino. L’arresto rappresenta la conclusione di un’indagine che ha coinvolto le forze dell’ordine italiane e spagnole.

Si era presentato a torso nudo e, dopo aver ricoperto di insulti il pizzaiolo, lo aveva mandato a terra con un pugno in faccia. Poi aveva preso l’incasso ed era fuggito facendo perdere le proprie tracce. Era il 15 agosto e il video della rissa, ripresa da una telecamera di sicurezza, era circolato online pochi giorni dopo. È invece a distanza di mesi che è stato rintracciato a Saragozza, in Spagna, e arrestato dalla polizia spagnola il ventenne senza fissa dimora autore della rapina nella pizzeria Pinko Pallino di San Giovanni in Persiceto. La cattura è stata resa nota domenica dai carabinieri del comando provinciale di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

