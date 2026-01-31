Domani la prima sfilata Strade chiuse al traffico Ecco l’itinerario dei carri

Domani a Follonica si tiene la prima sfilata del Carnevale 2024. Le strade sono già chiuse al traffico e le autorità hanno annunciato l’itinerario dei carri. La città si prepara a vivere un giorno di festa, con carri allegorici e tanta musica lungo il percorso.

FOLLONICA L'edizione 59 del Carnevale di Follonica è pronta ad animare le strade della città del Golfo. Si parte con la prima sfilata di debutto domani, si continuerà con il secondo appuntamento domenica 8, la terza sfilata domenica 15, tutte con inizio alle ore 14.30. La chiusura della manifestazione è in programma per sabato 21. Queste le modifiche alla circolazione stradale nelle giornate delle sfilate: divieto di transito e sosta con rimozione coatta dalle 7.30 fino alle 21 e comunque fino al termine della manifestazione e delle attività di pulizia delle strade, nelle vie e piazze Albereta, lungomare Carducci, via Gorizia, via Giacomelli tratto compreso fra l'intersezione con via Gorizia fino all'intersezione con viale Carducci, via Bicocchi, dal civico 1 all'intersezione con via Albereta, via della Repubblica tratto compreso fra via Vespucci e l'ingresso dell'area ex Cartiera (via Bicocchi 1), piazza XXV Aprile, Area ex Ilva parcheggio retro palazzo Comunale.

